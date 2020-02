Nocera Inferiore, trenta giovani in arrivo con il progetto Erasmus (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Si chiama “Living Local Laboratories“ ed è il progetto presentato dal Comune di Nocera Inferiore nell’ambito del bando Erasmus+ con scadenza il 5 febbraio 2020. Grazie alla collaborazione con l’associazione Acarbio, che in Costiera amalfitana da un decennio svolge anche attività legate a scambi giovanili internazionali, si è avuto il giusto know how per la presentazione di un progetto che mira, oltre a valorizzare le produzioni locali, anche a favorire i giovani nella conoscenza delle diverse possibilità offerte dal programma Erasmus +. In caso di approvazione, in autunno 2020, a Nocera Inferiore arriveranno così 30 giovani, tra i 18 e 25 anni,provenienti da Bulgaria, Grecia, Cipro, Portogallo e Croazia, oltre alla partecipazione di un gruppo di ragazzi di Nocera Inferiore. Il ... anteprima24

