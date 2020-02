Napoli, problema portieri: Gattuso alterna Ospina e Meret con scarsi risultati (Di lunedì 10 febbraio 2020) Gattuso continua ad alternare Ospina e Meret. Il colombiano è preferito per la maggior capacità di giocare la palla con i piedi, l'ex Udinese per una migliore presenza tra i pali. Ma i troppi gol subiti (15 nelle ultime 10 gare) dicono che questa scelta non fa bene né al Napoli né ai due giocatori. fanpage

