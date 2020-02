Mobile Wolrd Congress, continuano le defezioni: a casa anche Amazon e Nvidia (Di lunedì 10 febbraio 2020) (Foto: Gsma) anche Amazon e Nvidia si uniscono alle società che hanno rinunciato al Mwc 2020 di Barcellona unendosi a Lg, che aveva fatto da apripista seguita poco dopo da Asus e Ericsson. L’altro colosso sudcoreano Samsung sembra invece confermare la propria presenza, seppur con una spedizione più modesta in termini di personale inviato in terra spagnola. Da qui al debutto del Congresso è più che verosimile attendersi altre defezioni nonostante la Gsma Association che organizza l’evento continui a smorzare il panico assicurando che saranno applicate le massime cautele e prevenzioni. Cosa succederà tra due settimane? Come avevamo già anticipato, sembra davvero difficile che il Mobile World Congress 2020 venga annullato a così pochi giorni dal debutto, ma è altrettanto difficile immaginare un pienone di giornalisti, addetti ai lavori, allestitori e visitatori come si è abituati. Di ... wired

