Live-Non è la d'Urso, effetto-Morgan: picchi di share al 29%, cifre da urlo per Mediaset (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il buongiorno si vede dal mattino. E lo sa bene Barbara d'Urso che a Cologno monzese brinda al super successo della trasmissione di ieri sera: “Live-Non è la d'Urso”, il super show di Canale5, ha registrato picchi del 29% di share con una media di 16,7% nei talk nonostante le pubblicità. Anche sui s liberoquotidiano

trash_italiano : RAGAZZI MA ORA PARTE UNO SPECIALE DI LIVE - NON È LA D’URSO CON LA REDAZIONE DI SKY NELLE SFERE VERO? #Sanremo2020 - chetempochefa : Torno sempre a te Che fai rumore qui, E non lo so se mi fa bene, Se il tuo rumore mi conviene, Ma fai rumore sì, Ch… - trash_italiano : MI AMMAZZA @carmelitadurso CHE GUARDA IL TRASH DI #SANREMO2020 E MANDA LA LIMOUSINE BRANDIZZATA LIVE - NON È LA D’URSO ???? -