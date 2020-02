Le elezioni in Azerbaijan e le nuove prospettive di Baku (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nessuna sorpresa e nessuno stravolgimento: in Azerbaijan il “day after” delle elezioni legislative ha presentato un Paese in mano allo stesso partito che lo guida dal giorno dell’indipendenza, ossia lo Yeni Azerbaijan Party (Yap). Si tratta della formazione politica del presidente Ilham Aliyev, il quale è capo di Stato dal 2003 ed è succeduto al padre Heydar Aliyev. Le ultime consultazioni legislative hanno avuto anche un non indifferente significato politico, visto che arrivavano al culmine di alcune riforme attuate da Aliyev nel corso del 2019. I risultati delle elezioni Il Paese caucasico è andato al voto con alcuni mesi di anticipo rispetto alla fine naturale della legislatura. Ad indicare lo scioglimento del parlamento uscente è stato lo stesso presidente al termine del 2019, con l’organo legislativo che ha acconsentito alla fine anticipata del proprio ... it.insideover

