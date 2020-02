La verità, vi prego, sulla prescrizione (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Ditemi la verità, vi prego, sulla prescrizione”. Sono queste le parole che oggi Wystan Hugh Auden scriverebbe nei suoi versi. Il suo animo di poeta rimarrebbe certamente affascinato dal mistero profondo di un tema che riempie le pagine di ogni giornale.L’effetto sul reato del decorso del tempo non è mai stato così sotto i riflettori. Nessuno studente, nelle lunghe sere trascorse sui libri, avrebbe mai pensato che l’art. 157 del Codice Penale avrebbe deciso l’esito non di un esame bensì di un Governo.L’hashtag #prescrizione contende ormai il trend topic a #sanremo2020. Come è potuto diventare così sexy l’ultimo capitolo del manuale di diritto penale?Partiamo dall’inizio.La prescrizione consiste nell’estinzione di un reato in forza del decorrere del tempo. Nel migliore dei mondi possibili, la ... huffingtonpost

