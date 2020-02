Into the Unknown agli Oscar 2020 con Idina Menzel e le voci di Elsa [VIDEO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Into the Unknown da Frozen II - Il segreto di Arendelle non ha vInto la statuetta, ma è stata grande protagonista agli Oscar 2020 con l'eccezionale performance di Idina Menzel e le voci internazionali di Elsa. mondofox

kvanaren : idina menzel: into the idina menzel-verse - Alina72098351 : RT @JeAVRIL93: sapevo che non avrebbe vinto Into The Unknown ma ribadisco che quest'anno la awards season ha snobbato di brutto Frozen 2 in… - Alina72098351 : RT @Annalillo88: Io avrei preferito show yourself ma into the know va bene lo stesso! #Oscars -