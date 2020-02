Infortunio Pavoletti: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (Di lunedì 10 febbraio 2020) Infortunio Pavoletti: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per l’attaccante del Cagliari Incredibile sfortuna per Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari, che stava recuperando dalla rottura del crociato avuta in estate, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo stesso operato mesi fa. Ecco il comunicato del club sardo. «La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

