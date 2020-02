Il rampone scivola sul ghiaccio, Romina cade per 300 metri e muore sul monte Frisson (Di lunedì 10 febbraio 2020) Romina Giuliano, 45 anni, è scivolata ed è caduta per più di 300 metri mentre affrontava l'ultimo tratto di salita del monte Frisson, che richiedeva - oltre a sci e pelli di foca - anche l'uso dei ramponi. Per la 45enne, componente dello Sci Club di Busca e dipendente di un’azienda artigiana specializzata in commercio di tende, non c'è stato niente da fare. fanpage

rampone scivola Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : rampone scivola