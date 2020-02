Halo Infinite: 'lo Slipspace Engine permetterà agli sviluppatori di fare cose prima impossibili' (Di lunedì 10 febbraio 2020) Per Halo Infinite, il team di 343 Industries ha costruito più di un gioco. Hanno infatti sviluppato un nuovissimo motore, lo Slipspace. Ora, lo studio ha parlato un po' di più di ciò che questo motore consentirà al team di fare.Il franchise director di Halo Frank O'Connor ha dichiarato di recente che il motore Slipspace è stato progettato per lo sviluppo di giochi di "prossima generazione", e anche per facilitare il lavoro dello studio."Abbiamo dovuto creare un motore più potente per lo sviluppo su next-gen, ma anche più agile, in modo che i creativi e gli ingegneri siano in grado di lavorare più facilmente e più velocemente", ha affermato. "Queste basi tecniche sono fondamentali per costruire una piattaforma per il futuro di Halo."Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : 343 Industries ci parla delle possibilità offerte dal nuovo motore Slipspace di #HaloInfinite. - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Halo Infinite, il motore di gioco permetterà di sviluppare soluzioni fino ad ora impensabili #pcexpander #cybernews #nonsto… - Asgard_Hydra : Halo Infinite: Frank O'Connor parla delle potenzialità dello Slipspace Engine -