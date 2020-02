Google Chrome bloccherà i download di contenuti sospetti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Google Chrome (Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images) Google Chrome inizierà a bloccare i download dei cosiddetti “contenuti misti” allo scopo di aumentare la protezione degli utenti. Sono definiti misti quei contenuti che mischiano risorse caricate da una pagina web caricata tramite il protocollo protetto https con altre da con protocollo http. Parliamo di file eseguibili, immagini, video embeddati, lettori di slide o script. I contenuti non sicuri potrebbero essere sfruttati per veicolare dei malware, sfruttando la garanzia del protocollo https. Pertanto, a partire dal rilascio della versione 83 da giugno, Google Chrome ha iniziato un percorso che porterà al blocco automatico di tutti i contenuti misti entro ottobre 2020. L’obiettivo del browser è arrivare a bloccare i download misti di tutti i tipi di file potenzialmente dannosi con la versione Chrome 86. Tabella che mostra come ... wired

