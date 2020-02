Giovanni Giberti: “Milano ha vissuto il vero progresso negli ultimi 10 anni” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Offelé fa el tò mesté. Giovanni Giberti è proprietario e fondatore della pasticceria Pavé ed a Milano il blasone una pasticceria se lo conquista sul campo di battaglia, come ai tempi di Francesco Sforza, solo che ai giorni d’oggi la battaglia è fatta a suon di recensioni di panettoni e quello del Pavè non manca mai nelle recensioni dei migliori panettoni di Milano (e quindi del mondo!). Una gavetta fatta anche di un anno fuori porta (negli USA) ed il tempo libero in bilico tra famiglia e surfboard. Mai cunt i man in man. Gio, prima di aprire il pavé cosa hai fatto? Dopo aver finito la scuola alberghiera ho iniziato la “gavetta” in diversi ristoranti milanesi. Tra le varie esperienze come cuoco la più significativa è stata da Aimo e Nadia (2 stelle Michelin) e al Principe di Savoia. Dopo qualche hanno ho deciso di ricominciare da zero per imparare la pasticceria, dopo ... notizie

Giovanni Giberti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giovanni Giberti