Foibe, le celebrazioni a Trieste

Dalla foiba di Monruopino a quella di Basovizza,per letriestine del Giorno del Ricordo delle vittime dellee degli esuli istriani,giuliani e dalmati. "Onore al merito. Bella tirata d'orecchie per alcuni per cui i comunisti hanno fatto solo bene e non mi sembra sia così, purtroppo".Così il leader leghista Salvini, commentando le parole del presidente Mattarella.Meloni,leader FdI: omaggio agli italiani uccisi dal comunista Tito e rinnovare legami con italiani in Istria e Dalmazia,(Di lunedì 10 febbraio 2020)