Finalmente un discorso sulle disuguaglianze. Peccato che a farlo sia Joaquin Phoenix e non un politico (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fateci caso. Un discorso fortemente politico è stato trasformato da molti media in un discorso privato. Ed è ovvio che fosse giusto e toccante l’omaggio familiare di Joaquin Phoenix, che dopo aver ricevuto il premio Oscar, ha ricordato il fratello morto. Ma il titolo non era quello. Il titolo, come giustamente ha scelto di sottolineare questo sito, andava centrato su quel passaggio: “Dobbiamo lottare contro l’idea che una razza, un’idea siano dominante rispetto a qualcuno, impunemente”. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Nei tempi in cui l’America rischia il buio, Hollywood accende sempre la luce. È così dagli anni Cinquanta, quando nella pagina oscura del Maccartismo, delle liste nere, della delazione contro le anime più progressiste del mondo del cinema, furono giganti come Charlie Chaplin a tenere alta la bandiera dei diritti. È stato così negli anni Settanta, ... tpi

giampdisan : @armagio Eh no. La vulgata ci ha disintegrato i cosiddetti per mesi su Sarri, sulla ventata di aria fresca, il gioc… - recerusse : @LorenzDelPietro @Francesco_Morra @artdielle @CasaLettori @ChrisTabbeaux @CasulaGiuliana @booklovers_dv @danisetta… - sadcollision : Ho finalmente trovato tempo e coraggio di ascoltare il discorso di Joaquin, e ogni volta mi lascia senza parole...… -