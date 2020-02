Coronavirus, il presidente cinese Xi Jinping si mostra per la prima volta in pubblico con la mascherina (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cina, il presidente Xi Jinping si misura la temperatura in pubblico e si mostra con la mascherina Il presidente cinese Xi Jinping si è mostrato per la prima volta in pubblico con indosso la mascherina protettiva per il Coronavirus e si è sottoposto alla misurazione della temperatura corporea. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio in un’ispezione a un centro di prevenzione e controllo nella comunità di Anhuali, nel distretto di Chaoyang, a Pechino. Il presidente della Cina e segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista cinese, Xi Jinping, si è detto oggi “certo” che il Paese otterrà “una piena vittoria” nella lotta contro l’epidemia di polmonite da nuovo Coronavirus. “La situazione al momento rimane molto grave”, ha sottolineato Xi, che in qualità di capo di Stato e presidente della Commissione militare centrale cinese ha ispezionato oggi le ... tpi

