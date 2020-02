Coronavirus, il presidente cinese Xi Jinping si fa misurare la febbre: l’uscita in pubblico con la mascherina (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il presidente cinese Xi Jinping, con indosso la mascherina protettiva, si è sottoposto per la prima volta in pubblico alla misurazione della temperatura corporea per via del Coronavirus: è accaduto nel pomeriggio in un’ispezione a un centro di prevenzione e controllo nella comunità di Anhuali, nel distretto di Chaoyang, a Pechino. Xi Jinping, riferisce la Xinhua, “ha chiesto informazioni su prevenzione e controllo dell’epidemia al suo livello primario”. In base a un breve video e alle foto diffuse, il presidente si è poi intrattenuto e ha salutato alcuni lavoratori. L'articolo Coronavirus, il presidente cinese Xi Jinping si fa misurare la febbre: l’uscita in pubblico con la mascherina proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

RaiNews : Per il presidente cinese occorrono 'ferma fiducia, forte determinazione e misure piu' risolute' per vincere la 'gue… - Agenzia_Ansa : Prima uscita pubblica per#Xi Jinping, per lui #mascherina e controllo #febbre. Per il presidente cinese 'la situaz… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha incontrato medici e ricercatori dell'istituto nazionale per le malattie infettive… -