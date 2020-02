Coronavirus, Borrelli: “La situazione è sotto controllo ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “La situazione è sotto controllo ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia”. E’ quanto ha detto a Radio Capital il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli facendo il punto sulle misure per la gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia. “Dal punto visto epidemiologico, e guardando i dati dell’Oms, – ha aggiunto il commissario – il virus cresce ma il livello sta diventando stazionario. Ma, ripeto, noi teniamo alta la guardia. La linea è sempre la stessa: far rientrare chi vuole rientrare, fino ad oggi chi è rientrato lo ha fatto con voli diretti e può decidere in qualsiasi momento”. Il commissario per l’emergenza, a proposito del blocco dei voli, ha spiegato che per rimpatriare i nostri connazionali, oltre ai voli diretti, “organizziamo anche voli eccezionali” e che i tre voli verso la Cina finora ... lanotiziagiornale

