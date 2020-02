Africa, invasione di locuste anche in Tanzania e Uganda: 2mila soldati spruzzano pesticidi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il fenomeno sta mettendo a rischio la sicurezza alimentare dell’intera regione, tanto che la scorsa settimana il ministero dell’Agricoltura in Somalia ha dichiarato lo stato di emergenza. E ora è arrivato anche nel nord della Tanzania e nel nord-est dell’Uganda, dove sono stati avvistati sciami di locuste, forse provenienti dal Kenya. La commissaria Tanzaniana regionale del Kilimangiaro, Anna Mgwira, ha confermato alla Bbc l’avvistamento di sciami nei villaggi dell’area di Moshi e ha detto che la risposta si concentrerà sulle aree nei pressi della zona di Taveta, al confine con il Kenya, aggiungendo che il governo annuncerà presto come intende combattere il fenomeno. In Uganda, come riferisce ancora Bbc, c’è stata una riunione di emergenza presieduta dal primo ministro Ruhakana Rugunda dopo che le locuste sono state avvistate in almeno due distretti a nord-est del Paese. Ci ... ilfattoquotidiano

