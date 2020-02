Serie A basket 2019-2020: Brindisi travolge Pesaro grazie a un Banks ispiratissimo (Di domenica 9 febbraio 2020) Tutto facile per l’Happy Casa Brindisi, nella 22esima giornata di Serie A basket 2019-2020, sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro, fanalino di coda del campionato. I pugliesi si sono imposti con il risultato di 77-103 in un match assolutamente senza storia. Brilla, su tutte, la stella di Adrian Banks, autore di una partita da 25 punti con il 10/14 dal campo e il 6/10 dall’arco. Con questo successo Brindisi resta salda in zona playoff e ritrova la retta via dopo tre sconfitte consecutive tra la lega italiana e la basketball Champions League. Per quanto concerne Pesaro, invece, il sodalizio marchigiano si trova ultimo con appena due punti ed è praticamente sicuro della retrocessione. L’inizio del match aveva illuso i padroni di casa, i quali erano partiti con un parziale di 14-5, propiziato da Pusica, Barford e Williams, e avevano concluso in vantaggio la prima ... oasport

