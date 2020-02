Selvaggia Lucarelli critica Nigiotti. La replica: "Siete acide, fate più l'amore" - (Di domenica 9 febbraio 2020) Luca Sablone La giornalista contestata anche dal pubblico: "Adesso basta, dovresti smetterla di criticare sempre i giovani cantanti". I social si scatenano: "Dici porcate" Al termine di Sanremo 2020 esplode il caso Enrico Nigiotti. Il cantante livornese è finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli, reo di essersi presentato per il secondo anno consecutivo alla kermesse musicale: "La canzone è carina, ma quella dello scorso anno era migliore. Non sarebbe stato meglio prendersi un anno di pausa e poi tornare?". La platea si è scaldata e immediatamente sono partiti dei fischi di dissenso: addirittura una donna è stata invitata a un faccia a faccia con la giornalista: "Sono venuta qui per ascoltare Nigiotti, quella lì invece sta sempre a criticare tutti i giovani che arrivano. Faccio la mamma e la moglie da 50 anni. Il suo posto è quello accanto a Tina Cipollari su Canale 5, non ... ilgiornale

