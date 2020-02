Sanremo 2020, vince Diodato. Ecco la classifica completa dei Big (Di domenica 9 febbraio 2020) Dal primo all'ultimo posto, Ecco come si sono posizionati i Campioni in gara alla 70esima edizione del Festival today

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -