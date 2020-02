Sanremo 2020, la classifica finale (Di domenica 9 febbraio 2020) Finalisti Sanremo 2020 I giochi son fatti. Al Festival di Sanremo 2020 è il momento di conoscere la classifica definitiva dei Big in gara, assieme al nome dei tre finalisti. Questi ultimi si giocheranno poi la vittoria con un nuovo giro di votazioni (interverranno la giuria demoscopica, quella della sala stampa e il televoto). La graduatoria finale dei Campioni – dal 23esimo al quarto posto – è il risultato della media tra le percentuali di voto ottenute in tutte e cinque le serate della kermesse. Sanremo 2020, classifica finale Finalisti: Francesco Gabbani, Diodato, Pinguini Tattici Nucleari 4 -Le Vibrazioni 5 – Piero Pelù 6 – Tosca 7 – Elodie 8 – Achille Lauro 9 – Irene Grandi 10 – Rancore 11 – Raphael Gualazzi 12 – Levante 13 – Anastasio 14 – Alberto Urso 15 – Marco Masini 16 – Paolo Jannacci 17 ... davidemaggio

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -