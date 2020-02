Roma, Fonseca rivolta la squadra. Previste novità per l’Atalanta (Di domenica 9 febbraio 2020) Roma, Fonseca rifletta e pensa già all’Atalanta. Previste novità forzate per la sfida di sabato: il tecnico portoghese studia le mosse Ricaricare le batterie, incassare la delusione, e ripartire. Domenica di riposo per i giocatori della Roma che da domani inizieranno a preparare a Trigoria la partita difficilissima in trasferta contro l’Atalanta. Momenti di riflessione anche per Fonseca, che deve studiare le mosse anti Gasperini. Innanzitutto dovrà far fronte alle assenze di Diawara e Mancini. Tutto dipenderà dall’impiego di Pellegrini. O verrà dirottato sulla linea mediana oppure, in caso di ruolo da trequartista verrà salito Mancini dalla difesa, con Fazio al fianco di Smalling. Una chance dall’inizio potrebbe averla Bruno Peres. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

