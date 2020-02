Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, arriva il bacio (Di domenica 9 febbraio 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono baciati. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, dopo essersi studiati, avvicinati e piaciuti, per settimane, finalmente sono arrivati al dunque. Le immagini che li mostrano scambiarsi dolci effusioni nel cuore della notte non lasciano dubbi. I gieffini, hanno scelto un comodo pouf al centro del giardino come luogo, da ricordare per sempre, del loro primo bacio. L’intesa tra i due era cresciuta giorno dopo giorno, ma la timidezza di lui e la situazione al di fuori le mura della casa di lei, avevano rallentato l’arrivo del tanto atteso bacio. Chissà cosa ne penserà colui che ha condiviso con la Incorvaia un intero mese prima che lei entrasse nel reality. Per lei è evidente sia ormai storia passata, il bacio di questa sera con Paolo Ciavarro è l’inizio di un nuovo capitolo per ... trendit

