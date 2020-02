LIVE Virtus Bologna-Tenerife 32-42, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: V nere indietro all’intervallo e nei guai con i falli dei lunghi (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questi i problemi di falli della Virtus: tre falli di Hunter e Ricci, due per Teodosic, Gamble e Pajola. Tenerife ha il solo Bogris a due falli. TOP SCORER – Bologna: Markovic 8; Tenerife: 13 Shermadini 32-42 Ancora un buzzer beater, questo di Shermadini trovato da Salin per l’appoggio del +10 Tenerife all’intervallo. 32-40 Gran penetrazione di Markovic che va a realizzare, a 8″9 dalla fine del secondo quarto chiama time out Vidorreta. 30-40 Tripla di Baldi Rossi! 27-40 2/2 Konate. Secondo fallo di Gamble nella lotta a rimbalzo su Konate, liberi per il giocatore di Tenerife a 1’06” dalla seconda sirena. 27-38 Scarico spettacolare di Lundberg per la tripla al limite dei 24 di White. 27-35 Gamble lotta a rimbalzo e riesce a convertire il -8 in una situazione complicata. Non segna l’aggiuntivo ... oasport

zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Tenerife 7-2 Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: polveri bagnate nei primi cinque minuti… - Pianeta_Basket : LIVE - Virtus Bologna vs Iberostar Tenerife / Coppa Intercontinentale - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Tenerife, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: le V nere si giocano il trofeo! -