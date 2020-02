LeBron James schiaccia come Kobe Bryant: “Fratello mio, questa è per te” (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella partita contro Golden State Warrios LeBron James ha replicato l'azione e la schiacciata di Kobe Bryant. Un momento da brividi, condiviso sui social dai Lakers e dello stesso giocatore con un bel messaggio su Instagram: "Una leggenda non muore mai. Fratello mio, questa è per te". C'è attesa per il 24 febbraio, giorno dei funerali di Black Mamba, della figlia Gianna Maria e delle altre 7 vittime. fanpage

