Juve, mancano punti e gioco: i tifosi invocano il #Sarriout (Di domenica 9 febbraio 2020) In cima l’oggettiva premessa, per amore e dovere di obiettività: la Juve resta la grande favorita per la vittoria dello scudetto. Questione di lunghezza e spessore della rosa, abitudine a vincere, mentalità. I ‘Ma’, però, abbondano e fin troppo per i costumi bianconeri. Il #Sarriout invocato da parte della tifoseria somiglia molto al ‘fxxk Sarri-ball’ intonato a metà della scorsa stagione dai tifosi del Chelsea. Che, alla fine, renderanno omaggio a Sir Maurizio per la conquista dell’Europa League. L’auspicio di allenatore e tifosi è di offrire il copia-e-incolla in salsa bianconera. Eppure qualche dubbio si insinua. I numeri inchiodano. La Juve è prima come lo scorso anno, ma con 9 punti in meno e 8 gol in più sul gruppone. Per gli standard Juventini sono macigni, non del tutto spiegabili con la maggior competitività delle squadre di fascia media del torneo, e non è dato ancora ... open.online

