Il grande cuore di Alessio Boni: visita e solidarietà alla comunità L’Abbraccio (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Quando è arrivata la telefonata di Andrea Boni fratello di Alessio, Matteo Marzano, che guida il centro di accoglienza L’Abbraccio di Salerno, stentava a credere alla richiesta. L’attore protagonista del Don Chisciotte al teatro Verdi di Salerno, come di consueto nel corso dei suoi tour di spettacolo, devolve il ricavato della vendita di un opuscolo di promozione ad un’associazione benefica del posto e ha scelto l’onlus che gestisce anche un ristorante sociale, come obiettivo della tappa salernitana. Ieri, l’attore e tutta la sua compagnia teatrale hanno anche voluto visitare di persona la struttura situata in località San Leonardo ed incontrare i ragazzi ospiti. Al bel momento del pranzo ha fatto seguito un emozionante incontro con i ragazzi del Gruppo Special e con gli ospiti della comunità “Il Casale” di Salerno. ... anteprima24

angelomangiante : 51.954 spettatori a Città del Capo. Record nella storia del tennis. #Federer e #Nadal in esibizione hanno raccolto… - virginiaraggi : Stiamo sostituendo e mettendo in sicurezza i giochi all’interno dei parchi di Roma. È un tema che mi sta a cuore e… - AntonioMaggios : SORPRESA!! É una grandissima emozione per me tornare questa sera sul palco del @SanremoRai insieme a una grande don… -