GF VIP 4 c’è maretta tra Pago e Serena, lei si arrabbia e minaccia di andare via e non sa che stasera incontrerà la sua ex (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP si sa, succede che devi passare 24 ore su 24 con le persone, volente o nolente. E forse questo Serena Enardu e Pago non lo avevano messo in conto. Probabilmente hanno passato più tempo insieme in questi 10 giorni che negli ultimi anni ( lo hanno detto chiaramente che stavano insieme solo qualche giorno nella settimana visti i tanti impegni lavorativi che portavano Pago lontano dalla Sardegna). E forse, questa convivenza forzata, durante la quale magari non possono neppure dire realmente quello che pensano, non sta aiutando i due a comprendere quello che provano davvero. Sta di fatto che, dopo l’armonia iniziale, i baci, le coccole e gli abbracci, sono arrivati i primi “scazzi”. Serena in particolare sembra sentirsi sempre sotto esame e non sa ancora, tra l’altro, che nella puntata di domani sera avrà modo di incontrare la ex di ... ultimenotizieflash

