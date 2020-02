Enrico Nigiotti risponde a Selvaggia Lucarelli: “Siete acide, fate di più l’amore” (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo è come sempre teatro di polemica. Questa volta fanno discutere le parole di Enrico Nigiotti, arrivato diciannovesimo con la sua “Baciami adesso”. Il cantante livornese, infatti, sembra non aver fatto apprezzato le critiche mosse da alcuni giornalisti, in primis Selvaggia Lucarelli. Lo scontro tra Nigiotti e Lucarelli a Domenica In Nel corso della puntata di Domenica in del 9 febbraio la Lucarelli ha fatto notare a Nigiotti di aver presentato un pezzo debole, molto meno radiofonico rispetto a “Nonno Hollywood”. Punto sul vivo, il cantante ha replicato “anche lo scorso anno mi dicevano che Nonno Hollywood non era bella e adesso mi dicono che è un capolavoro. L’anno scorso me l’hanno bocciata tutti”. Poi però ha anche aggiunto, poco elegantemente: “comunque siete acide, dovete fare di più l’amore“. Un commento che è ... notizie

