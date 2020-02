Derby Inter-Milan, Sacchi: “Non sarà una bella partita. Le squadre non stanno bene…” (Di domenica 9 febbraio 2020) L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha parlato in vista del Derby meneghino. Il Profeta di Fusignano si aspetta un match valido agonisticamente ma non bello sul piano del gioco. E’ il giorno del Derby della Madonnina. E Arrigo Sacchi se ne intende, avendone giocato otto nei quattro anni alla guida dei rossoneri tra il 1987 e il 1991. Sacchi su Inter e Milan Intervenuto a Dribbling su Rai Due, in vista del Derby di questa sera, l’ex allenatore del Diavolo, Arrigo Sacchi, ha spiegato: “Il Milan è un’incognita, l’Inter una speranza. Che partita mi aspetto? Non bella. Il Milan è indietro, l’Inter adesso deve inserire alcuni giocatori nuovi, quindi si affronteranno due squadre che non stanno benissimo. Avrei tanto piacere di sbagliarmi, sicuramente sarà una partita agonisticamente valida, ma il calcio non è solo agonismo: è ... newsmondo

