Coronavirus, la vita di un manager vicentino a Wuhan: «Sono uscito solo un paio d’ore nell’ultima settimana» (Di domenica 9 febbraio 2020) Sono ancora più di 500 gli italiani rimasti in Cina fuori dalla provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia da Coronavirus. Ma il ministro della Salute, Roberto Speranza, rassicura: «Ci stiamo facendo carico, con autorizzazioni straordinarie, sia dei rimpatri in Cina, sia del ritorno dei nostri concittadini italiani in Italia». Altri otto italiani Sono rientrati oggi dalla città di Wuhan con altre 192 persone su un volo militare britannico. Una città che nelle ultime settimane è diventata deserta e «tristissima» per i pochi italiani ancora bloccati nel focolaio dell’epidemia del Coronavirus. Uno di loro è Lorenzo Mastrotto, manager vicentino, che con la famiglia si trova nella provincia di Hubei dove lavora e vive da anni. In un’intervista al Corriere della Sera Mastrotto racconta della sua nuova routine dopo gli stretti controlli imposti dalle autorità cinesi. ... open.online

