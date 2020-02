Coronavirus, due bambini in quarantena ricoverati allo Spallanzani (Di domenica 9 febbraio 2020) Coronavirus, due bambini ricoverati allo ‘Spallanzani’ per controlli. Le condizioni dei piccoli sono buone e presto saranno comunicati i risultati dei test. ROMA – Non si ferma l’allarme Coronavirus in Italia. Nella mattinata di domenica 9 febbraio 2020 due bambini sono stati ricoverati allo Spallanzani per controlli. Le condizioni dei piccoli, ha fatto sapere il nosocomio, sono buone e sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Uno dei ragazzini è risultato negativo al tampone mentre per il secondo i test sono ancora in corso. I due fanno parte delle persone messe in quarantena alla Cecchignola dopo il ritorno da Wuhan. Quattro casi sospetti di Coronavirus Con il ricovero dei due bambini sale a quattro il numero dei casi sospetti di Coronavirus alla Cecchignola. Fino a questo momento solamente uno è risultato positivo. Si tratta del primo ... newsmondo

