Classifica Sanremo 2020: Diodato trionfa! Secondo Francesco Gabbani, terzi i Pinguini Tattici Nucleari. Tutti i premi speciali. (Di domenica 9 febbraio 2020) Ultima serata del 70* festival di Sanremo. a vincerla e’ Diodato. non bene gli ex talent, Achille Lauro non e’ riuscito nell’impresa di scalare la Classifica fino al podio. Diodato vincitore anche del premio Mia Martini e premio Lucio Dalla. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Rancore. premio Bigazzi per l’arrangiamento musicale Tosca. premio Tim Music a Francesco Gabbani. Quinta e ultima serata del Festival di Sanremo che parte ancora sulla scia della polemica di questa notte tra Morgan e Bugo, ma, ad oggi, non si comprende chi dei due abbia ragione. Peccato, certe cose nella musica non dovrebbero mai accadere. Diamo l’addio a Vincenzo Mollica che è stato protagonista dell’ultimo collegamento della sua vita dal balcone dell’Ariston. Grazie Vincenzo, grande professionista. Si inizia con l’Inno d’Italia intonato dalla Banda dei ... oasport

