Amadeus Sanremo? Nessuno poteva aspettarselo (Di domenica 9 febbraio 2020) Questo articolo Amadeus Sanremo? Nessuno poteva aspettarselo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amadeus è ufficialmente l’uomo dell’anno, il suo Sanremo 2020 non ha precedenti e pare proprio che la strada sia spianata per un bis nel 2021. Ecco quello che sappiamo. Amadeus ha portato a casa 11,4 milioni di ascolti per la serata finale della Settantesima edizione del Festival di Sanremo, lo share più alto dal 2002 con … youmovies

pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - _the_jackal : Amadeus ha mobilitato il corpo dei Carabinieri per ritrovare BUGO. Benvenuti all'ultima serata del festival di San… -