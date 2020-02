Al Bano ricorda la figlia Ylenia: “Bisogna saper convivere col dolore” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Al Bano è stato ospite, con la figlia Romina, nella puntata di Verissimo dell’8 febbraio. Il cantante, ai microfoni di Silvia Toffanin, torna a parlare del dolore per la scomparsa di Ylenia e anche dei problemi di salute che hanno minato la sua carriera. Al Bano ricorda la figlia e la mamma Nella puntata di Verissimo dell’8 febbraio, Al Bano, reduce dall’ospitata a Sanremo 2020 con Romina Power, ha ricordato la figlia Ylenia e di come il dramma della sua scomparsa sia ancora vivissimo.Della giovane figlia dei cantanti non si hanno più notizie dal 6 gennaio 1994 e a questo proposito Al Bano dice: “I dolori rafforzano o ti ammazzano. Bisogna sapere convivere con l’altra facciata della vita che è il dolore. Lo sopporti e lo tieni dentro”. Al Bano, a dicembre 2019, ha perso anche la mamma Jolanda, morta all’età di 96 anni. Su di lei, l’artista dice: “È stata una donna ... thesocialpost

MediasetPlay : Loredana Lecciso ha guardato Al Bano da casa... Ricorda che potrai esprimere la tua opinione sugli ospiti e sugli… - zazoomnews : Al Bano ricorda Ylenia Carrisi: “Il dolore ti rafforza o ti ammazza devi imparare a conviverci” - #ricorda #Ylenia… - Barabba1 : RT @FarinaAV: Ma questa canzone di Al Bano e Romina non vi ricorda la sigla di Sandokan? -