Virus, circolare: assenza volontaria da scuola per chi è stato in Cina (Di sabato 8 febbraio 2020) Nessun isolamento forzato degli alunni che siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia di coronaVirus nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia, bensì un “monitoraggio” con “permanenza volontaria fiduciaria a casa” per due settimana, in modo da verificare eventuali sintomi che potrebbero segnalare il contagio. Sono queste le istruzioni contenute nell’aggiornamento della circolare per le scuole redatta dal ministero della Salute il primo febbraio scorso. L’aggiornamento dell'8 febbraio è stato concordato con il ministero dell’Istruzione e coinvolge tutti i gradi di educazione, dagli asili alle scuole secondarie di secondo grado. Soddisfatti i presidenti di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, e il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che nei giorni scorsi, insieme anche al Friuli Venezia Giulia, avevano chiesto che anche a ... tg24.sky

