VIDEO Clement Noel vince lo slalom di Chamonix, terzo successo stagionale in Coppa del Mondo (Di sabato 8 febbraio 2020) Clement Noel ha vinto lo slalom di Chamonix, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il francese si è imposto di fronte al proprio pubblico e ha così conquistato il terzo successo stagionale tra i pali stretti, confermandosi in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo di specialità. Di seguito il VIDEO della gara di Clement Noel, vincitore dello slalom di Chamonix. VIDEO Clement Noel VINCITORE slalom Chamonix:

