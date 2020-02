“Vi dico la verità”, le prime parole di Morgan dopo la puntata di Sanremo (Di sabato 8 febbraio 2020) Mai visto nella storia del Festival di Sanremo. Il caso è quello di Morgan che cambia il testo della canzone, offende Bugo, il quale se ne va dal palco dell'Ariston. Risultato? Squalificati. E ora, Morgan, dice la sua in un'intervista a Repubblica, dove usa toni durissimi contro l'ormai ex socio: "La partecipazione a Sanremo è nata perché Bugo mi ha chiesto di fare un pezzo con lui per andare a Sanremo. Sarei stato la persona che gli avrebbe permesso di fare il Festival, perché senza di me non lo avrebbe certamente fatto", premette. E ancora: (Continua...) "Ma non mi sarei mai aspettato che un gesto di bontà da parte mia sarebbe stato ricambiato con una situazione di sciacallaggio. Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha caricato a molla contro di me", tuona Morgan, "scordando" però di averlo di fatto insultato in mondovisione cambiando il testo del brano. Dunque ... howtodofor

