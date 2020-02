Verona, Juric: «Commosso? Sono felice, è servito il cuore» (Di domenica 9 febbraio 2020) Verona, Ivan Juric parla dopo la grande vittoria contro la Juventus: ecco le parole del tecnico degli scaligeri dopo la gara Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Juventus: ecco le sue parole. LA GARA – «Stasera è servito specialmente il cuore. Vedevo i ragazzi un po’ affaticati ma Sono andati veramente oltre. Nella partita abbiamo fatto bene i primi 30 minuti ma pochi concreti, poi è diventato un po’ più difficile. Non abbiamo mollato e siamo riusciti a ribaltarla. Abbiamo creato un gruppo di ragazzi con tanta fame che non erano mai stati in Serie A come Kumbulla. Reggendo così con Douglas Costa è stato fantastico. Volevamo prenderci i nostri rischi e far male agli altri». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

