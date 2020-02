Verissimo: Signorini svela un’anticipazione clamorosa sul GF Vip (Di sabato 8 febbraio 2020) Alfonso Signorini ospite a Verissimo sul GF Vip svela: “Ci sarà il confronto tra la Elia e il fidanzato” In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare del presunto tradimento del fidanzato di Antonella Elia. Difatti proprio quest’ultimo è stato sorpreso dai fotografi del settimanale Nuovo in compagnia della sua ex fidanzata Fiore Argento. Foto che ovviamente hanno fatto andare su tutte le furie Antonella Elia, che nella puntata di Lunedì scorso del Grande Fratello Vip ha chiesto a gran voce di poter avere un confronto con l’uomo per chiarire questa incresciosa faccenda. E oggi Alfonso Signorini a Verissimo ha rivelato che il confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ci sarà proprio Lunedì. Un confronto che il giornalista ha già annunciato sarà assolutamente incandescente. Verissimo, Alfonso Signorini annuncia: “Miriana Trevisan parlerà con ... lanostratv

BastaNiky : RT @monicafatina: @GrandeFratello signorini a Verissimo:Serena non vuole uscire...stai tranquillo! Appena va al televoto la facciamo uscire… - Laura28912670 : RT @LadyFalenaIvana: Signorini:'Poi c'è una coppia che si sta formando cheta cheta,ossia Clizia e Paolo' Silvia:'Che sono bellissimi' Alf… - Laura28912670 : RT @emmaiismysun: Signorini: 'C'è una coppia che si sta formando che è quella di Paolo e Clizia' Silvia: 'Che sono bellissimi' Anche Silv… -