Torino Sampdoria 1-3: Ramirez e Quagliarella ribaltano la partita! LIVE (Di sabato 8 febbraio 2020) Allo Stadio Grande Torino, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (dall’inviato allo Stadio Grande Torino) – Allo Stadio Grande Torino, Torino e Sampdoria si sono affrontate nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Torino Sampdoria 1-3 MOVIOLA 24′ OCCASIONE DE SILVESTRI – Belotti scodella al centro per l’esterno granata, anticipato di testa da Murru al momento di battere a colpo sicuro 55′ GOL VERDI – Scavetto di Berenguer a servire in area l’ex Napoli, che anticipa l’uscita di Audero e trova la sua prima rete in granata! 70′ GOL Ramirez – Perfetta punizione dal limite dell’uruguaiano, con la palla che si infila all’incrocio superando Sirigu 75′ GOL Ramirez – Il rifinitore della Samp ribalta la ... calcionews24

