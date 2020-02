Sport in tv oggi (sabato 8 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 8 febbraio 2020) oggi, sabato 8 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: oltre al corposo programma degli Sport invernali, che vede lo sci alpino fare tappa in Francia con gli uomini ed in Germania con le donne, lo sci di fondo andare in Svezia, a Falun, il salto con gli sci essere a Hinzenbach con le donne ed a Willingen con gli uomini, spiccano i Test della MotoGP e gli anticipi dei massimi campionati di calcio, basket e volley maschile e femminile. Sport IN TV sabato 8 febbraio: orari E PROGRAMMA completo 00:30 Ciclismo, Herald Sun Tour – quarta tappa Mansfield-Mount Buller 02.00 Golf, European Tour: ISPS Handa Vic Open 03:00 MotoGP, Test Sepang 2020: seconda giornata 03.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Deer Valley: Aerials 05.00 Pattinaggio artistico, Four Continents Seul: Free program individuale femminile 07.00 Tuffi, Coppa Tokyo 09.00 Skeleton, Mondiali junior Winterberg: gara ... oasport

