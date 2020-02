Sanremo, sfida finale dopo 4 serate Diodato in testa - (Di sabato 8 febbraio 2020) Giovanni Neve Guida la classifica con il brano "Fai rumore". Al secondo posto Gabbani e al terzo Le Vibrazioni. Stasera si decide tutto Un inizio in grande stile per la serata finale del Festival di Sanremo che si apre con l'entrata in scena, dalla scalinata del teatro, della banda dell'Arma dei Carabinieri che ha suonato l'Inno di Mameli. "Un simbolo che unisce tutta l'Italia - è la presentazione di Amadeus - che quest'anno compie cent'anni dalla sua fondazione". Tutto il pubblico (molti dei presenti con la mano sul cuore) ha seguito la banda diretta dal maestro Massimo Martinelli cantando in trepidante attesa di una finale che verrà combattuta dagli artisti in gara fino all'ultima nota. Al momento, con il brano "Fai rumore", Diodato è dato in testa alla classifica. Al secondo posto, dopo le quattro serate finora affrontate, c'è invece Francesco Gabbani e al terzo Le ... ilgiornale

