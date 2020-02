Sanremo 2020, quarta serata in diretta – Bugo e Morgan squali (Di sabato 8 febbraio 2020) Antonella Clerici e Amadeus - Sanremo 2020 quarta serata del Festival di Sanremo 2020 e qui su DavideMaggio.it, come ogni sera, scatta il liveblogging con il Teatro Ariston, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella sera che precede la finale. Sanremo 2020: la diretta minuto per minuto della quarta serata 20.53: Amadeus scende la scala e dà il via alla serata. Si parte subito con la classifica generale delle prime tre serate: 24 Bugo e Morgan, 23 Junior Cally, 22 Elettra Lamborghini, 21 Riki, 20 Rancore, 19 Rita Pavone, 18 Achille Lauro, 17 Giordana Angi, 16 Enrico Nigiotti, 15 Paolo Jannacci, 14 Raphael Gualazzi, 13 Alberto Urso, 12 Anastasio, 11 Levante, 10 Michele Zarrillo, 9 Irene Grandi, 8 Marco Masini, 7 Elodie, 6 Diodato, 5 Pinguini Tattici Nucleari, 4 Tosca, 3 Piero Pelù, 2 Le Vibrazioni, 1 Francesco Gabbani. 21.00: Inizia la semifinale tra ... davidemaggio

LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -