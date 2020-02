‘Sanremo 2020’, la finale: commenti a caldo (Di sabato 8 febbraio 2020) Alle 20.40, su RaiUno, la terza serata della 70^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Con lui sul palco Fiorello e Tiziano Ferro, ma anche Francesca Sofia Novello, Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Mara Venier. Si esibiranno i 24 Big in gara e il pubblico sarà chiamato per la prima volta a partecipare alla votazione attraverso il televoto. Con un sistema di votazione mista (voto della Sala stampa, Tv, Radio e web, della Giuria Demoscopica e televoto) verranno selezionate le tre canzoni finaliste. A questo punto i voti verranno azzerati e dopo l’esibizione dei 3 Big approdati alla finalissima verrà decretato il vincitore sempre attraverso il sistema misto. Ospiti della serata Biagio Antonacci e Christian De Sica, Diego Abatantuono e Massimo Ghini, pronti a presentare il prossimo film che li vedrà protagonisti: La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi. L'articolo ... isaechia

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -