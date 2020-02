Sanremo 2020, Fiorello: «I vertici Rai ci hanno proposto un Amadeus Bis» (Di sabato 8 febbraio 2020) Fiorello, Amadeus Il Sanremo bis per Amadeus e Fiorello è più che un’ipotesi. E’ una proposta vera e propria, già arrivata ai diretti interessati. Lo ha confermato lo showman siciliano sul palco dell’Ariston. “I vertici Rai ieri sera ci hanno proposto di fare il Sanremo bis“ ha affermato Fiore durante il suo monologo nella serata finale della kermesse 2020. E dalla platea è salito l’applauso. In prima fila, l’AD Rai Fabrizio Salini che annuiva. Poi, ironico, l’artista ha aggiunto: “Io e Amadeus ci siamo parlati, la risposta la daremo alla fine di questa puntata, cioè la settimana prossima“. I successi di ascolto registrati dal presentatore ravennate hanno fatto scattare la fatidica proposta quasi prima del tempo (solitamente si aspetta il termine della rassegna). Lo stesso direttore di Rai1, Stefano Coletta, aveva fatto intuire ... davidemaggio

