Sanremo 2020, boom di ascolti per la quarta serata: la più vista dal 1999 (Di sabato 8 febbraio 2020) Continua il grande successo del Festival di Sanremo 2020. Anche la quarta serata della kermesse, che ha incoronato Leo Gassmann come vincitore delle Nuove Proposte, ha collezionato un record d’ascolti, diventando la più seguita dal 1999. Sanremo 2020, gli ascolti della quarta serata Il Festival di Sanremo 2020 è ancora boom di ascolti. La semifinale è stata seguita da 9 milioni 503 mila telespettatori con uno share del 53.3%. Lo scorso anno, a seguire il Festival erano stati 9 milioni 552 mila telespettatori e il 46.1% di share. Una crescita notevole, dunque, per questa edizione condotta da Amadeus che fa segnare il record dal 1999, quando la quarta serata della kermesse, all’epoca condotta da Fabio Fazio con Laetitia Casta e Renato Dulbecco ottenne il 54.06% di share. Nello specifico, la prima parte ha raccolto 12 milioni 674 mila telespettatori con il 52.3% di share, ... thesocialpost

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -