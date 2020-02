‘Sanremo 2020′, dopo la squalifica Morgan attacca Bugo: “Voleva liberarsi di me, invece io mi sono liberato di lui!” (Di sabato 8 febbraio 2020) Ieri sera, durante la settantesima edizione di Sanremo, la coppia formata da Bugo e Morgan è stata squalificata. Il motivo? Morgan ha cambiato il testo del loro brano Sincero e lo ha convertito in un’accusa nei confronti del suo compagno di palco (QUI potete leggere le parole modificate). A quel punto, Bugo, spazientito, ha abbandonato il palcoscenico e a nulla è servito che Morgan e il conduttore Amadeus lo rincorressero. Il testo modificato e la loro mancata esibizione li ha portati, dunque, alla squalifica. Questa mattina, invece, Morgan ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Repubblica in cui spiega esattamente cosa sia accaduto tra i due. Secondo l’ex leader dei Bluvertigo, la casa discografica di Bugo, la Sony, avrebbe fatto di tutto per metterli l’uno contro l’altro, nonostante da tempo fossero grandi amici: La partecipazione a Sanremo è nata ... isaechia

