Roma in bambola. Cosa non funziona? I problemi principali di Fonseca (Di sabato 8 febbraio 2020) Roma, cos’è che non funziona più nella squadra di Fonseca? Ecco i principali problemi: dalla difesa al centrocampo fino al mercato La Roma non c’è più. E per cercare di dare un senso alla restante parte di stagione bisogna da dare immediatamente una svolta decisiva. Fonseca torna subito a lavoro dopo la sconfitta del Bologna e cerca di analizzare i problemi che affliggono i suoi giocatori. In primis c’è una smarrita sicurezza difensiva. Smalling e Mancini non stanno confermando il rendimento del 2019 e questo lo accusa tutta la squadra. Il centrocampo non è da meno. Veretout ha la lingua di fuori, Cristante è fuori condizione. L’infortunio di Diawara ha distrutto un reparto che sembrava collaudato. Gli esterni d’attacco non sono in condizione. Anche in questo caso lo stop di Zaniolo si è rivelato decisivo al fine delle prestazioni. Kluivert si mostra ... calcionews24

exsebio : @agabriele @prohaska83 @PFonsecaCoach Ma certo, la testa può fare sempre la differenza. E questo stato è assurdo,… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Svanberg ancora pericolosissimo e difesa della Roma sempre più in bambola #RomaBologna - delinquentweet : Svanberg ancora pericolosissimo e difesa della Roma sempre più in bambola #RomaBologna -